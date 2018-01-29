معتز موسى: الارادة السياسية توفرت في القمة الثلاثية

اديس ابابا 29-1-2018م (موفد سونا) - اكد وزير الري والكهرباء معتز موسى ان الارادة السياسية لحل ازمة سد النهضة قد توفرت اليوم خلال إلتئام القمة الثلاثية بين رؤساء السودان ،مصر وإثيوبيا.

وقال موسى انه منذ ان توقف المسار الفني في اجتماع القاهرة في نوفمبر الماضي اقتنعنا ان الامر يحتاج الى ارادة سياسية لان القضايا الفنية كانت واضحة ولكن تعوزها الارادة السياسية.

واضاف وزير الري ان القمة الثلاثية وفرت الدعم السياسي للمسار الفني بالاضافة الى تكوين لجنة سياسية فنية أمنية تشمل وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية والري والاجهزة الامنية في الدول الثلاث.

وقال موسى إن السودان في غضون شهر سيتقدم بمقترح يجعل المسار سالكا لان ملئ البحيرة وفق الخطط تبقى له اقل من ستة او سبعة اشهر مشيرا الي ان الازمة تحتاج لحل غير تقليدي.

وحول اشراك البنك الدولي قال معتز ان السودان مبدئيا ضد تدويل قضايا المنطقة وهذا مبدا في سياسة السودان الخارجية مؤكدا ان حل كل قضايا السودان مع دول الجوار جميعا وخاصة قضايا المياه سواء أكان السد العالي او جبل اولياء وكل السدود والمشروعات التي تمت واتفاقية 1959 وغيرها تم بارادة وطنية دون تدخل من اي طرف ثالث.

واكد وزير الري ان السودان منذ البداية كانت الرؤية عنده واضحة لان الدول الثلاث تمتلك الارادة والكفاءات التي باستطاعتها ان تخلص لنتائج تخدم اهداف الدول الثلاث وشعوبها.مشيرا الي ان الدول الثلاث توصلت لاعلان المبادئ في الخرطوم بدون تدخل اية دولة اخرى او اي طرف آخر.