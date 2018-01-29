ختام دورة الصحفي الشامل التدريبية

الخرطوم 29-1-2018م (سونا) - أعلن الاستاذ الصادق الرزيقي نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ورئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ان الخرطوم اضحت عاصمة "الصحفي الشامل" بتنظيمها لأول دورة تدريبية كبري تحمل هذا المسمي المهم في مجال ترقية وتدريب الصحفيين العرب عامة .

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التدريبية التي اختتمت اليوم تحت مسمي دورة "الصحفي الشامل" والتي رعتها شركة (سوداني) للاتصالات بمقر اكاديمية سوداتل للاتصالات (سوداكاد) ؛ حيث تم تنظيم الدورة واعدادها عبر الاتحاد العام للصحفيين العرب بالتعاون مع الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وبمشاركة متدربين من عدد من الدول العربية الشقيقة من المغرب وتونس والعراق وفلسطن وسلطنة عمان والبحرين والصومال ؛ بالاضافة لعدد كبير من الصحفيين والاعلاميين السودانيين .

واضاف الرزيقي بان قيام هذه الدورة بالخرطوم حقق الاهداف التي اقيمت من اجلها من تلاقي وتعاضد وتآلف مع الاخوة العرب ؛ واشاد بالرعاية المتواصلة والتلبية السريعة من قيادة شركة (سوداني) وتكفلها بكافة نفقات وتكاليف هذه الدورة ؛ واعلانها لرعاية الدورة القادمة في موريتانيا عبر شركة ( شنقتل ) ؛ وهي احدي شركات مجموعة سوداتل ، كما تقدم بشكره لجميع المتدربين واشاد بتفاعلهم المتميز مع برنامج الدورة .

وخاطب الحفل الختامي الاستاذ سالم الجهوري رئيس لجنة التدريب بالاتحاد العام للصحفيين العرب ؛ والذي تقدم بالشكر للاستاذ مؤيد الدالي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب والاستاذ الصادق الرزيقي والامانة العامة للاتحاد ؛ واوضح ان الهدف العام للدورة هو الالتقاء علي ارض النيلين في الخرطوم والتفاكر وتبادل الآراء والخبرات والتجارب بين الصحفيين .

علي صعيد متصل خاطب الاحتفال الاستاذ محمد الامين مصطفي مدير ادارة الاعلام وممثل الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل ؛ وتقدم بالشكر والتقدير للاتحادين العامين للصحفيين العرب والسودانيين ؛ مشيرا الى ان شركة سوداني ظلت وستظل ترعي كافة انشطة وفعاليات الاعلاميين والصحافيين اتساقا مع قيمها ورسالتها تجاه المجتمع ؛ مبينا ان الصحافيين هم القناة التي تعبر بها شركته نحو تحقيق غاياتها.

واشار مصطفي في كلمته الي امكانيات الشركة واتساع دائرة تغطيتها في عدد من دول غرب افريقيا وتمتعها كناقل اقليمي وعالمي للحركة عبر امتلاكها للكوابل البحرية القارية ؛ كما اشار الي تميز الشركة بحصولها علي العديد من الجوائز العالمية في كل من برشلونة ولندن وباريس والارجنتين .

وفي خاتمة الحفل تم توزيع الشهادات التدريبية علي المتدربين والمعتمدة من قبل الاتحادين العامين للصحفيين العرب والسودانيين .