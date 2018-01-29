الهيئة التشريعية تجدد التزامها بمساندة عملية السلام بشمال دارفور

مليط 29-1-2018م(سونا) - جدد بروفيسور ابراهيم احمد عمر ، رئيس الهيئة التشريعية مساءاليوم امام اللقاء النوعي لقيادات وفعاليات ومواطني محلية مليط بشمال دارفور مساندة الهيئة لعملية السلام بشمال دارفور ،كما أكد حرص الهيئة التشريعية ومساندتها لدعم عملية السلام والأمن والإستقرار بشمال دارفور وأعلن دعمه لجميع المجالات الخدمية .

وقال إن دارفور تستحق أن يخصص لها فى الموازنة العامة ما يسهم فى إنفاذ مشروعاتها التنموية والخدمية .

وتطرق عمر لسياسة جمع السلاح بأنه يؤدي الى الأمان والطمأنينة ويسهم في انسياب التنمية ودعا الجميع الى بناء الوطن بلا خصام وإحتراب ودون نكوص أو تراجع متسعرضا دور الهيئة التشريعية القومية في الرقابة وقسمة الموارد وفق معلومات دقيقة وواضحة.

من جانبه قال الإستاذ عبدالواحد يوسف، والي شمال دارفور في كلمته بمحلية مليط إن الزيارة تهدف الى إسناد السلام والأمن والإستقرار وجمع السلاح مؤكدا أن ولايته تشهد أمنا فى جميع محلياتها.

وأوضح أن محطة جمارك مليط ستنتعش حال إستقرار أحوال دول الجوار، كما ان العمل فى طريق الفاشر ، مليط ، المالحة يمضي وفق ما خطط له وأن العمل جار في مشروع مياه مليط داعيا القبائل الى عدم التستر على المجرمين ومثيري النعرات القبلية مشيدا بمساندة مجتمع محلية مليط لبرامج حكومة الولاية.

فى غضون ذلك اشارت الإستاذة إمتثال الريح الطريفي، رئيس لجنة الصحة والسكان والبئية بالمجلس الوطني الى اهمية دور المرأة فى تطوير الإقتصاد مؤكدة أن شمال دارفور تنعم بالأمن والإستقرار مثمنة جهود عمل حكومة الولاية فى العمل الطبي فى مجال الأطفال وأعلنت عن تخصيص مبالغ لدعم مستشفيات النساء والتوليد والأطفال.

فيما استعرض الملك ياسر أحمداي، رئيس الإدارة الأهلية بمحلية مليط ، عضو المجلس الوطني تعاون معتمدي محليات شمال دارفور عبر نهج جديد بدعم الإستقرار ،مشيرا الى أهمية جمع السلاح لافتا الى التطور الإيجابي فى عملية السلام مؤكدا إلتزام الإدارة الأهلية ودعمها لعملية جمع السلاح ، ودعا الملك الى توفير الخدمات التنموية ودعم مشروعات المرأة وتوسيع شبكة الإتصالات.

الى ذلك أوضح الإستاذ عيسي محمد عبدالله ، رئيس المجلس التشريعي بشمال دارفور أن مليط بدأت تتعافي وتنتهج خطة جديدة فى إصلاح ذات البين والعمل من أجل تنمية المحلية ومعالجة أثار الحرب.

العقيد شرطة عبدالكريم يوسف، معتمد محلية مليط قال إن زيارة البرلمان للمحلية عكست إهتمام الهيئة بمواطني المحلية مشيدا بقرارات جمع السلاح داعيا الى دعم الخدمات التنموية.

وتطرقت الإستاذة مناهل عبدالماجد ممثلة المرأة الى قرار عملية جمع السلاح التى أسكتت صوت البندقية وان مليط تتجه نحو التنمية مؤكدة دعم المرأة لعملية جمع السلاح وأشادت مناهل بجهود القوات النظامية فى الإستقرار وبسط الأمن.