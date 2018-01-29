الاتحاد العربي الافريقي للاعلام الرقمي ينظم غدا ورشة صحافة الموبايل التدريبية

الخرطوم 29-1-2018م (سونا) - ينظم الاتحاد العربي الافريقي للاعلام الرقمي وبرعاية كريمة من مركز سحرالبيان للخدمات الصحفية والاعلامية غدا الثلاثاء بفندق الزهرة الجديدة بالخرطوم ورشة صحافة الموبايل التدريبية والتي يقدمها الخبير الاعلامي دودي جمعة أجبر ضمن مشروع تطوير الصحيفة والصحفي في عصر المعلومات بالتركيز على تقانة الهاتف السيار الذي يتبناه الاتحاد ضمن أهدافه التدريبية على المدى المتوسط والبعيد.

وأكد الاستاذ أمير عطية عبدالقادر الامين العام للاتحاد أن برامج الاتحاد التدريبية ستشمل كل الدول العربية والافريقية الاعضاء مبينا أنه سيتم عقد الملتقى الرقمي السنوي بالجزائر وورشة تطوير القوانين والتشريعات الرقمية بالدوحة وإفتتاح الاكاديمية العربية الافريقية للتدريب الرقمي بالخرطوم.

وعلى صعيد متصل أوضح الاستاذ بدوي علي سعيد رئيس لجنة الاعلام بالاتحاد أنه سيستفيد من هذه الورشة 80 صحفي وإعلامي مثمناً الشراكة الذكية بين الاتحاد ومركز سحرالبيان للخدمات الصحفية والاعلامية مؤكداً تنفيذ كافة المشروعات التدريبية للعضوية على المستوى الداخلي وإستقدام خبراء لدولة المقر لتأهيل عضوية الاتحاد من شباب السودان مبيناً مضي الاتحاد قدما في تنظيم دورات تدريبية خارجية بالتضامن مع الاخوة العرب والافارقة لاكتساب الخبرات بالاستفادة من تجارب الاخرين وإتاحة أكبر قدر ممكن من عرض تجارب الشباب السوداني ونظرائه في المحيط الاقليمي العربي والافريقي .