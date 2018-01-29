وزير التعاون الدولي يلتقي مدير وكالة التنمية البريطانية

الخرطوم 29-1-2018م (سونا) - التقي وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان بحضور وزيرة الدولة بالوزارة سمية أكد بمدير وكالة التنمية البريطانية كريستوفر بيكونت، وقال الوزير ان الاجتماع تطرق الى الزيارة التي قامت بها البعثة الاقتصادية للتعاون الخارجي للسودان في ديسمبر الماضي، وقال من المتوقع ان يترتب عليه تقديم دعم تنموي للسودان، كما ناقش الاجتماع الترتيبات الجارية لقيام منتدى المانحين في فبراير القادم يتم فيه التباحث حول الإقتصاد الكلي وتحديد الاولويات ودعم جهود الانتقال من العون الانساني الي العون التنموي .

من جانبه أكد كريستوفر بيكونت ان الاجتماع ناقش جهد الوكالة التنموية للعام 2018 م الذي ينفذ في السودان ومسار المشروعات المختلفة للتنفيذ .

