(35) مجموعة جياد الصناعية : عرض 350 منتج و30 خدمة بمعرض الخرطوم الدولي الدورة

الخرطوم -29-1-2018(سونا) - كشفت مجموعة جياد الصناعية عن عرضها لأكثر من 350 منتج و30 خدمة بمعرض الخرطوم الدولي الدورة (35) وشملت الخدمات مجال الاستشارات والإنشاءات والنقل والتطبيقات والأنظمة ونقل التقانات والتوطين والتدريب .

وأكدت المجموعة أن مشاركتها تأتي كراعي صناعي وتختلف عن مشاركاتها السابقة كماً وكيفاً بدخول 7منتجات جديدة في مجال السيارات، بالإضافة الى خدمات وشراكات جديدة . جاء ذلك بالمؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بصالة مجموعة جياد الصناعية بمعرض الخرطوم الدولي .

وأكد الأستاذ معتصم عبدالله جادالله مدير إدارة الترويج والإعلام بمجموعة جياد الصناعية أن معرض الخرطوم الدولي يمثل ملتقى لقطاع واسع من المنتجين للسلع والخدمات على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي ومن وسائل تعميق الصلات الاقتصادية والتجارية بين الدول والشعوب .

وأشار معتصم الى تميز الدورة (35) للمشاركة الخارجية الواسعة وجاهزيتها واستعدادها لافتاً الى قوة التنافس بين جياد والدول المشاركة وتقدم المجموعة وتميز منتجاتها مضيفاً بتميز الدورة للإقبال الجماهيري الكبير .

وعن الزيارات التي سجلتها الشخصيات السيادية والسياسية لصالة المجموعة ثمن معتصم هذه الزيارات لافتاً الى تقديم النصح والملاحظات والتي تعضد من فرص التحسين مشيراً الى زيارة الدكتور عوض الجاز والتي وصفها بالقيمة لاضفاتها بعداً لعلاقة جياد بالدول التي يدير الجاز ملفاتها مضيفاً باستحسان ورضا الجمهور لعرض منتجات وخدمات واداء المجموعة .

وعن شراكات المجموعة أكد أن المجموعة ترتكز شراكات ناجحة مع الشركات النظيرة الأجنبية للثقة الكبيرة ولتبنيها للنظم العالمية ممثلة في أنظمة رقابة السلامة والبيئة وتطبيق نظام جائزة الجودة والتميز وفق النموذج الأوروبي بالإضافة لنظم إدارة الجودة المتكاملة (أيزو) .

وعن المسئولية الاجتماعية للمجموعة قال أن المجموعة عمدت الى خلق شراكة مثلى مع المجتمع بالدعم المستمر للمرافق التعليمية والصحية والاجتماعية والمساهمة في استقرار المجتمع بايجاد فرص العمل للعديد من الكوادر والدعم المادي والمعنوي للمؤسسات التعليمية والاجتماعية وترقية البيئة وتقديم المبادرات بالأضافة الى رعاية الشرائح من ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية المبدعين في مجالات الابداع والابتكار كما تدعم المجموعة الرياضة .

