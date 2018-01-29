توقيع مزكرة تفاهم بين الغرف التجارية السودانية ودولة البرتقال

الخرطوم 29-1-2018 م (سونا) - تم مساء اليوم بمركز رجال الأعمال في ختام معرض الخرطوم الدولي في دورته (35) التوقيع علي مزكرة تفاهم بين الغرف التجارية السودانية والصناعية ودولة البرتقال بهدف تطوير التعاون التجاري وتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين والدخول في إستثمارات ، خاصة في القطاع الزراعي وسيتم الإستثمار مبدئياً بولاية نهر النيل .

ووقع عن جانب الغرف التجارية السودانية الدكتور ياسر حميدة الأمين العام للإتحاد وعن جانب البرتقال دكتور سليمان عبدالمجيد . ورحب السيد وزير المالية بولاية نهر النيل السيد يعقوب أحمد عثمان بالإتفاقية وإستعداد ولايته للإستثمارات البرتقالية وقال ان ولايته جاهزة للعمل في الإستثمارات حيث تحتضن إستثمارات أجنبية مباشرة مع (30) دولة من ضمنها مشاريع زراعية كبري . وأضاف لدي إستعراضه إمكانيات الولاية حيث بلغت إنتاج صناعي بنسبة 95% من الاسمنت و60% من الذهب و45% من الأعلاف المنتجة وذلك برأس مال بلغ (15) مليار دولار عبر البنوك التجارية .

وقال الدكتور ياسر حميدة ان الأتحاد علي إستعداد لجذب الإستثمارات والدخول مع دولة البتقال ، مرحباً بهذه الإتفاقية التي وصفها بانها سوف تسهم في تطوير العلاقات التجارية بين الغرفتين . وإستعرض عمل الإتحاد والتسهيلات التي يقدمها في مجالات الإنتاج والسلع بجانب الترويج لها مشيراً الي ان هذه الإتفاقية مباركة تمت في إفتتاح مركز رجال الإعمال بمعرض الخرطوم الدولي .

ومن جانبه أكد رئيس الغرفة التجارة البرتقالية رغبة البرتقال في الدخول في شراكات مع الغرف التجارية بالسودان في كافة المجالات ، معلناً انطلاق العمل بالسودان إعتباراًمن التوقيع علي المزكرة .

