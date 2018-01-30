المؤشر نيكي ينخفض 0.30% في بداية التعامل في طوكيو

طوكيو 30-1-2018 م (رويترز) - انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وهبط نيكي 0.30 في المئة مسجلا 23559.33 نقطة، في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة إلى 1878.73 نقطة.

