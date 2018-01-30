توقعات بتدفق رؤوس اموال امريكية تستثمر فى مجال النفط بالبلاد

الخرطوم 30 -1- 2018م(سونا) - توقع المحلل الاقتصادى بروفيسور الكندي يوسف تدافع الشركات الامريكية ذات الكفاءة والمقدرة المالية العالية للاستثمار فى مجال النفط في البلاد .

وأرجع الكندي في تصريح (لسونا) هذا التدافع للتنافس والسباق المحموم لهذه الشركات لنظيراتها من الشركات الصينية للاستثمار فى افريقيا مستفيدة من الانفراج الاقتصادي الجزئي الذى حدث فى العلاقات السودانية الامريكية مطالبا جهات الاختصاص بترتيب البيت الداخلى لقطاع النفط لمواجهة هذه التحديات باتخاذ ترتيبات وتدابير حاسمة تستهدف تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع خاصة في الجوانب الادارية والقانونية فضلا عن تهيئة البيئة الامنية والسياسية لإحداث نوع من الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين ويساهم فى زيادة الانتاج لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة ويسمح باستغلال احتياطيات البلاد من النفط خاصة فى مناطق النزاعات .

وتشير متابعات (سونا) الى أن انتاج البلاد من النفط حتى الآن لم يصل الى 200 الف برميل فى اليوم وهو معدل الانتاج الذى من المؤمل ان يفى بتلبية احتياجات البلاد والشركات المستثمرة من الطاقة .

