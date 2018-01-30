التحالف العربي يطالب بـسرعة الوقف الفوري للاشتباكات في عدن اليمنية

اليمن30 - 1- 2018 م (الأناضول ) - دعا التحالف العربي، إلى سرعة إيقاف الاشتباكات الدائرة بمحافظة عدن، جنوبي اليمن، منذ الأحد الماضي، وإنهاء جميع المظاهر المسلحة، وذلك مع اقتراب المعارك من محيط قصر "معاشيق" الرئاسي .

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن التحالف الذي تتزعمه السعودية، نقلته وكالة "واس" الرسمية، فجر اليوم الثلاثاء.

وذكر التحالف أنه راقب خلال اليومين الماضيين بكل أسف "عدم استجابة جميع الأطراف لنداءات التهدئة الصادرة منه بشان الأحداث التي تجري بعدن وما نتج عنها من إخلال بالأمن والاستقرار وسقوط عدد من الضحايا المدنيين".

وأكد التحالف، أنه "سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في (عدن) .

كما دعا "جميع مكونات الشعب اليمني إلى التركيز على الأهداف الأساسية وعلى رأسها استعادة الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار وحل كافة القضايا عبر الآليات السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث".

ولم يتطرق بيان التحالف إلى "الشرعية" التي تم تشكيله للدفاع عنها، واكتفى بدعوة جميع الأطراف التي قال إنهم لم يستيجيبوا لنداءات التهدئة.

ومنذ صباح أمس أول الأحد، تشهد مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد، اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة وقوات تابعة للمجلس الانتقالي للجنوبي الذي يطالب بإقالة حكومة أحمد عبيد بن دغر، مرجعا سبب ذلك لإخفاقها بتوفير الخدمات.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، حظر المظاهرات التي دعا إليها المجلس الانتقالي في عدن ومنع الزحف إلى المدينة، وهو رفضه المجلس وتسبب بانفجار الموقف عسكريا.

وأسفرت الاشتباكات الدائرة التي اقتربت من قصر معاشيق الرئاسي في كريتر، عن سقوط 36 قتيلا و180 جريحا وفقا لللجنة الدولية للصليب الأحمر.

بالإضافة إلى تعطل توقف الملاحة في مطار عدن الدولي، المنفذ الرئيسي الأول لجميع المحافظات اليمنية، وشلل في الحياة العامة.