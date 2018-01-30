أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الثلاثاء



الخرطوم 30-1-2018(سونا) - حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء على النحو التالى :-





العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 17.9551 18.0449 0000 .18

الين الياباني 0.1652 0.166 0.1656

الجنيه الاسترليني 25.2037 25.3297 25.2667

الفرنك السويسري 19.1368 19.2325 19.1846

الدولار الكندي 14.5243 14.5969 14.5606

كرونة السويدية 2.2707 2.2821 2.2764

الكرونة النرويجية 2.3185 2.3301 2.3243

الكرون الدنماركي 2.9827 2.9976 2.9902

الدينار الكويتي 59.5328 59.8305 59.6816

الريال السعودي 4.788 4.8119 4.8

الدرهم الاماراتي 4.89 4.9145 4.9022

ريال قطر 4.931 4.9557 4.9433

الدينار البحريني 47.6389 47.8771 47.758

ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.1997 22.3107 22.2552



