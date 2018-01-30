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النفط يواصل الانخفاض بفعل ارتفاع الإنتاج الأمريكي

التاريخ : 30-01-2018 - 09:16:00 صباحاً
طوكيو 30 -1-2018 م (بنا) - واصلت اسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي في الوقت الذي يضعف فيه الطلب على الخام جراء زيادة الإنتاج الأمريكي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.7% إلى 68.97 دولارا للبرميل، وبلغت عقود برنت الآجلة تسليم مارس عند التسوية أمس 69.46 دولارا للبرميل أو 1.5%.
وانخفضت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي1.1% إلى 64.86 دولارا للبرميل. وأمس انخفضت العقود الآجلة 0.9% إلى 65.56 دولارا للبرميل.
وقفز الإنتاج الأمريكي ما يزيد على 17% منذ منتصف 2016 ومن المتوقع أن يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا قريبا.
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