النفط يواصل الانخفاض بفعل ارتفاع الإنتاج الأمريكي

طوكيو 30 -1-2018 م (بنا) - واصلت اسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي في الوقت الذي يضعف فيه الطلب على الخام جراء زيادة الإنتاج الأمريكي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.7% إلى 68.97 دولارا للبرميل، وبلغت عقود برنت الآجلة تسليم مارس عند التسوية أمس 69.46 دولارا للبرميل أو 1.5%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي1.1% إلى 64.86 دولارا للبرميل. وأمس انخفضت العقود الآجلة 0.9% إلى 65.56 دولارا للبرميل.

وقفز الإنتاج الأمريكي ما يزيد على 17% منذ منتصف 2016 ومن المتوقع أن يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا قريبا.

