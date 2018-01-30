معتمد سنجة يؤكد سعيه لتنظيم السكن وترفيع الأحياء للمحافظة على الوجه الحضاري للمحلية

سنجة 30-1-2018 ( سونا) -أكد المهندس ابوالقاسم حسن فضل الله معتمد محلية سنجة سعي المحلية الجاد لحل مشكلات إسكان المواطنين ومعالجة كافة الظواهر السالبة للسكن العشوائي وترفيع الأحياء وتنظيم القري للمحافظة علي الوجه الحضاري العام .

جاء ذلك في اجتماع مناقشة خطط إدارات المحلية للعام 2018م الذي انعقد اليوم برئاسته وحضورنائب المدير التنفيذي ابراهيم عبدالغني ومديري الوحدات الاداريه . وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من البرامج والمشروعات التي تهدف الي الارتقاء بالعمل العام وصولا الي الإصلاح الاداري وتحسين مستوي الخدمة المدنية بالمحلية. واستعرض المعتمد اهم موجهات المرحلة لهذا العام الرامية الي تحسين مستوي الخدمات ورفع الانتاج لتحسين الدخل المحلي الذي ينعكس علي معاش المواطنين مبشرا بجملة من الخدمات لهذا العام والتي تتمثل في دفع خدمات التعليم والصحة والطرق والردميات وانارة الشوارع .

و شدد المعتمد علي اهمية حصر أصول المحلية حفاظا علي الممتلكات العامة.

