اكتمال حصاد 56 الف فدان من القطن من جملة 80 الف بالجزيرة والرهد

مدني 30-1-2018م (سونا) - أعلن المهندس الطيب الطاهر الطيب المدير التنفيذي لشركة (سيرفكوت) للأقطان التابعة للشركة السودانية للاقطان عن إكتمال حصاد 56 الف فدان (لقطة أولي) من القطن من الصنفين المحور وبركات في القطاعين المطري والمروي بهيئة الرهد الزراعية ومشروع الجزيرة من جملة 80 الف فدان تمت زراعتها .

وابان سيادته فى تصريح لـ (سونا) ان تلك المساحات تم إستزراعها بمحصول القطن بواسطة الشركة في الموسم 2017م - 2018م بتمويل أكثر من 500 مليون جنيه زراعة تعاقدية لعدد 14 الف مزارع موضحا أن جملة أرباح القطن حتى الآن تجاوزت 100 مليون جنيه.

واشار الطيب الى ان متوسط إنتاج الفدان بلغ 13 قنطار معلنا عن إنطلاقة حصاد القطن المطري في مساحة 24 الف فدان بولايات سنار والجزيرة كاشفا عن زيادة سعر القنطار إلى 1400 جنيه بدلاً عن 1200جنيه.

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