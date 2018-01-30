محليه السوكي تحتفل بالذكرى( 62) لاستقلال السودان

سنجة 30-1-2018م ( سونا )- احتفلت محليه السوكي بالذكرى الثانية والستين لاستقلال السودان بميدان الحرية حيث قدمت عروضاً تراثية و كرنفال رياضي ومباراه في كره القدم والعاب الجمباز وعروض عسكرية إلى جانب رقصات شعبية وفرق موسيقية مثلت المحليه بعاداتها وتقاليدها الراسخة منذ الاستقلال والمباراة النهائية لكأس المعتمد .

وهنأ الاستاذ محمد ضياء الدين مصطفى معتمد المحلية المواطنين بعيد الاستقلال مشيرا إلى الإنجازات التي تمت والمتمثلة فى الخدمات الصحية والتعليمية والتنموية والخدمية والثقافية

وحيا الأبطال الذين قدموا الغالى والنفيس وسكبوا الدم لتبقي هذه البلاد حرة مستقلة..

وأبان المعتمد أن الاحتفائية التي شارك فيها كبار الفنانين والمبدعين وفرقة تيراب المسرحية ونجوم الغد هي وقفه لتمجيد الذين ضحوا من أجل إنسان هذا الوطن ،وأوصى بالترابط وتوحيد الصفوف وأن نعمل جميعا من أجل وطن واحد معربا عن سعادته بانسجام وترابط المجتمع بالمحلية.

وأكد ممثل اللجنةالعليا للاحتفال الاستاذ الضو أحمد يعقوب المدير التنفيذي أن المحلية شهدت العديد من .التحديات والإنجازات التي تمت فيها. وقال إن الإستقلال يمثل امل المستقبل واشراقات الحاضر وحيا صناع الاستقلال الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتبقى بلادنا حرة مستقلة وكتبت أسمائهم في سجلاتنا الخالدة باحرف من نور.

