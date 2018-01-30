الساعة الآن اليوم آخر تحديث 05:03:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

بحث ترتيبات دخول بعض السلع الاستهلاكية للولاية الشمالية عبر المنافذ والمعابر الحدودية

التاريخ : 30-01-2018 - 09:34:00 صباحاً
دنقلا 30-1-2018م (سونا) - بحث الاستاذ عثمان سليمان فضل الله والي الشمالية بالانابة بمكتبه اليوم اخر الترتيبات والاجراءات التي وضعت لدخول عدد من السلع الاستهلاكية عبر المنافذ والمعابر الحدودية التي تربط الولاية بعدد من دول الجوار .
وحضر الاجتماع كل من دكتور عبد الجليل فضل معتمد شئون الرئاسة للتنسيق والمعابر مع ادارات الجمارك والتهريب والمواصفات والمقاييس والامن الاقتصادي والمالية والصحة وياتى ضمن جهود حكومة الولاية الشمالية لتخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين .
واطمان الاجتماع علي سير الترتيبات الجارية لفتح مراكز للبيع المخفض بكل محليات الولاية وضمان انسياب السلع الاساسية بها كما وجه الاجتماع بضرورة احكام التنسيق وتعاون جميع الجهات من اجل دعم برامج تخفيف اعباء المعيشة ومقابلة الزيادات التي طرات علي اسعار السلع الاستهلاكية مؤخرا.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء