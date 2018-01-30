بحث ترتيبات دخول بعض السلع الاستهلاكية للولاية الشمالية عبر المنافذ والمعابر الحدودية

دنقلا 30-1-2018م (سونا) - بحث الاستاذ عثمان سليمان فضل الله والي الشمالية بالانابة بمكتبه اليوم اخر الترتيبات والاجراءات التي وضعت لدخول عدد من السلع الاستهلاكية عبر المنافذ والمعابر الحدودية التي تربط الولاية بعدد من دول الجوار .

وحضر الاجتماع كل من دكتور عبد الجليل فضل معتمد شئون الرئاسة للتنسيق والمعابر مع ادارات الجمارك والتهريب والمواصفات والمقاييس والامن الاقتصادي والمالية والصحة وياتى ضمن جهود حكومة الولاية الشمالية لتخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين .

واطمان الاجتماع علي سير الترتيبات الجارية لفتح مراكز للبيع المخفض بكل محليات الولاية وضمان انسياب السلع الاساسية بها كما وجه الاجتماع بضرورة احكام التنسيق وتعاون جميع الجهات من اجل دعم برامج تخفيف اعباء المعيشة ومقابلة الزيادات التي طرات علي اسعار السلع الاستهلاكية مؤخرا.

