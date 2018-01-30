سعر برميل النفط الكويتى ينخفض 3 سنتات

الكويت 30-1-2018 م (كونا ) - انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3 سنتات في تداولات امس الاثنين ليبلغ مستوى 76ر66 دولار أمريكي مقابل 79ر66 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية استقرت أسعار النفط في تعاملات يوم امس الاثنين بفعل قوة الطلب وضعف الدولار واستمرار خفض الإمدادات بقيادة منظمة (أوبك) وروسيا.

وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج (برنت) 8 سنتات ليصل عند التسوية الى مستوى 44ر70 دولار فيما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 29ر66 دولار.

