الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

الكويت 30-1-2018 م (كونا ) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 299ر0 دينار فيما انخفض اليورو الى مستوى 370ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض الى مستوى 420ر0 دينار كما انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 319ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة حقق الدولار مكاسب متواضعة مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم امس الاثنين وسط مخاوف المستثمرين بشأن سياسة العملة الأمريكية.

في الوقت ذاته انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في تعاملات امس مع انتعاش الدولار الامريكي وتجدد المخاوف بشأن مشروع قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

