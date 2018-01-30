الولايات المتحدة ترفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة

واشنطن 30-1-2018م( روسيا اليوم+أ ف ب )-أعلنت واشنطن، الاثنين، رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الولايات المتحدة أن من يريدون دخول أراضيها سيخضعون لإجراءات أمنية أكثر صرامة من الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يكشف المسؤولون لائحة هذه الدول، لكن بحسب منظمات تعنى بشؤون اللاجئين، فإن الأمر يتعلق بـ11 دولة معظمها مسلمة، وهي مصر وإيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.

وكانت وزارة الأمن الداخلي أكدت أنها ستعلن، الاثنين، عن إدخال تعديلات متعلقة بالأمن في برنامج استقبال اللاجئين.

وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستين نيلسن، أثناء فعالية نظمت في واشنطن، أن التعديلات الجديدة تهدف إلى منع "الإرهابيين والمجرمين والمحتالين" من دخول الأراضي الأمريكية وتقضي على اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بحق اللاجئين الوافدين من "الدول ذات الخطورة العالية"، دون شرح تفاصيل إضافية.

