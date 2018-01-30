إنتاج أكثر من 12 ألف قنطار من الصمغ العربي بمحلية السلام بالنيل الأبيض

كوستي 30 - 1-2018م ( سونا ) - أكد دكتور مصطفي محمد حمد المدير التنفيذي لمحلية السلام الحدودية بولاية النيل الأبيض اهتمام المحلية بتنمية وتطوير أسواق الصمغ العربي باعتباره من المحاصيل النقدية التي تسهم في زيادة الدخل القومي.

جاء ذلك لدى تفقده اليوم سير العمل بسوق محصول الصمغ العربي بمنطقة ام جلالة كيلو عشرة .

وقال المدير التنفيذي لمحلية السلام إن ما تم انتاجه من الصمغ العربي حتي الآن بلغ 12 الف قنطار ، وأشار الي ان الدبلوماسية الشعبية لقيادات الادارة الاهلية لعبت دوراً كبيراً في تنسيق العلاقات المجتمعيه بين المجتمعات المنتجه للصمغ العربي بالمناطق الحدوديه مع دولة جنوب السودان ، وأضاف أن محصول الصمغ العربي يشكل اضافة حقيقية للسلع الاستراتيجية التي تسهم في جلب العملات الصعبة.

