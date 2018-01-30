ولاية سنار تشارك فى معرض الخرطوم الدولى فى المجالات الزراعية والبستانية والحيوانية

الخرطوم،سنجة 30-1-2018م (سونا) - شاركت ولاية سنار فى معرض الخرطوم الدولى فى دورته الحالية التى اختتمت فعالياتها مساء امس بصورة واسعة وفي شتى المجالات الزراعية والبستانية والثروة الحيوانية والسياحة والتراث .

واستضاف جناح الولاية الاستاذ عبد العظيم آدم يوسف معتمد محلية الدندر الذي أكد تميز معرض ولاية سنار. ووصفه بأنه يجسد قدرات الولاية خاصةً في المجال البستاني والزراعي ومجالات صناعة العسل والمنتجات الخفيفة .

وامتدح يوسف التنسيق والتنظيم الجيد مضيفاً أن ذلك يستحق الاشادة باللجنة المنظمة برئاسة الاستاذ علي بابكر سعيد.

وتوافدت جموع غفيرة من الزوار لجناح سنار في اليوم الختامي خاصة خيمة البادية التي زارها عدد كبير من الصحفيين والمنظمات والبعثات الدبلوماسية .

وقدم رئيس لجنة المعرض شكره وتقديره لجميع المشاركين وبعثة الولاية من خلال حفل الشاي الذي أقامه بالجناح مساء امس .

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