النائب العام يلتقي رئيس النيابة العامة ووزير العدل بالمغرب

الرباط 30-1-2018/م( سونا )- التقي مولانا عمر احمد محمد النائب العام خلال زيارته الحالية للمغرب برئيس النيابة العامة المغربي محمد عبد النباوي وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين النيابة العامة في كلا البلدين .

وأكد مولانا عمر ان الزيارة للمملكة المغربية تأتي في اطار تدعيم علاقات التعاون وتعميق الشراكة بين الجانبين لاسيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد .

وأضاف أن الزيارة تشكل فرصة للوقوف علي تجربة المملكة المغربية بعد ان تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل كما هو الحال بالنسبة للسودان .

واشار النائب العام الي التجربة المشتركة للبلدين في مجال فصل النيابة وان اللقاء يشكل فرصة لتدارس كيفية انفاذ استقلالية النيابة العامة الي جانب الاستفادة من تجارب البلدين وتبادل الخبرات مشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين السودان والمغرب في كافة المجالات.

من ناحيته اكد رئيس النيابة العامة المغربي ان اللقاء يشكل مناسبة للوقوف علي التجربة السودانية في مجال النيابة العامة مشيرا الي العلاقات القضائية التي تجمع بين البلدين من خلال تبادل الزيارات

وعلي صعيد اخر التقي النائب العام اليوم بالسيد محمد اوجار وزير العدل المغربي في اطار تقوية العلاقات الثنائية التي تجمع بين السودان والمغرب.