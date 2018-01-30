حكومة ولاية سنار تبحث مع شركة الأنشطة المتقدمة للاستشارات سبل تقييم المشاريع المروية بسنار



سنجة 30-1-2018 ( سونا) - بحث الإجتماع المشترك لشركة الأنشطة المتقدمة للإستشارات مع حكومة ولاية سنار برئاسة والي سنار بالإنابة وزير الزراعة المهندس أزهري خلف الله ،صباح اليوم سبل تقييم مشاريع سنار المروية فيما يتعلق ببنيات الري المدني والميكانيكي والأصول وذلك بحضور مدير مشاريع سنار المروية المهندس جمال عبداللطيف والمدير الزراعي المهندس محمد صديق .

وأكد والي سنار بالإنابة علي أهمية عمل شركة الأنشطة المتقدمة في المرحلة الحالية لإعادة تأهيل القطاع المروي من أجل زيادة الانتاج والانتاجية ودعم الاقتصاد الكلي للدولة فيما قدم ممثل شركة الأنشطة المتقدمة للإستشارات رئيس الوفد المهندس عبدالرؤوف محمد الرؤية الفنية لإجراء دراسات ومسوحات لتقييم مشاريع سنار المروية وجدوى التقييم التي تعيد مشاريع سنار المروية الي سيرتها الاولى في الإنتاج مؤكدا على أن الشركة تسعى من خلال عملها تقديم رؤية فنية بالتعاون مع جهات الإختصاص لاعادة تأهيل مشاريع سنار المروية في المحاور كافة .

إلى ذلك استعرض مدير القطاع المروي جمال عبد اللطيف والمدير الزراعي المهندس محمد صديق أستعرضا الحالة الراهنة للمشاريع وما تحتاجه من تأهيل في محاور الري بشقيه المدني والميكانيكي فضلا عن الحاجة لرسم خارطة جديدة لمستقبل القطاع المروي وزيادة المساحات التأشيرية ورفع الانتاجية الرأسية.



