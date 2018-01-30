مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق مرتفعا

الخرطوم 30-1-2018م(سونا) أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مرتفعاً عند 4585.465 نقطة .

وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم امس فقد شهد هذا اليوم ارتفاع حجم التداول من 42,153,323 إلي 100,275,018 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 138 % .

وإرتفاع عدد الأوراق المالية المتداولة من 172,903 إلي 2,367,160 ورقة بنسبة إرتفاع بلغت 1269 %.

وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 78 صفقة إلي 65 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت (17)% .

وفى مجال حركة الاسعار شهد قطاع الوسائط والإتصالات اليوم أرتفاع سعر سهم مجموعة سوداتل من 4.5 إلي 4.72 جنيه .

وسجل قطاع الصكوك وصناديق الإستثمار اليوم إستقرار سعر صكوك الستثمار الحكومية (صرح 17-1) عند 100.54 جنيه.

وشهد قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفاع إستقرار سعر 6 إصدارات وإنخفاض سعر 4 إصدارة وذلك من 10 إصدارات تم تداولها اليوم.

