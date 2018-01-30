الشركة السودانية للزيوت تؤكد التزامها بالجودة في كافة مراحل زراعة وصناعة الزيوت

الخرطوم 130-1- 2018 م (سونا)- أكدت الشركة السودانية للزيوت النباتية إتباع الدورة الكاملة لتصنيع الزيوت بدءًا من زراعة الحبوب والعصر والتكرير والتعبئة والتوزيع بمواصفات أوربية وتبلغ الطاقة الإنتاجية ألفاً و500 طن في الشهر .

وأوضح مصطفى خوجلي في تصريح (لسونا) خلال مشاركتهم في معرض الخرطوم الدولي أن المعرض فرصة لتعريف المواطنين بالمنتجات كصناعة وطنية واعدة، مشيراً إلى الطلب العالي لزيت يارا والذي يتميز بأنه نقي وصحي وسعره فى متناول يد الجميع بأقل من سعر المصنع .

وأوضح أن الخام من زهرة الشمس ومن حبوب زيت الفول (الوليمة) كما تنتج الشركة منتجات أخرى ذات جودة عالية في مجال الزيوت وتوقف إنتاج بذرة القطن لأن القطن أصبح محوراً، مؤكداً إنتاج الشركة من بذور طبيعية ولا توجد أي إضافات كيميائية ومطابقة للمواصفات العالمية.

وأبان أن الشركة تمتلك معملاً من أكبر المعامل في السودان مشهود له بنتائجه الدقيقة حيث يقوم بالفحص على الزيوت في جميع المراحل من إستلام الحبوب إلى العصر والتكرير والتعبئة والتوزيع.

وقال إن شعار الشركة العام (الجودة أولاً )، مبينا أن الجهاز الإداري يمتلك خبرة كبيرة في المجال الفني والزراعي تساعد الشركة في تحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بالقطاع الزراعي مما يجعل السودان سلة الغذاء العالمي .

وفيما يلي المعوقات ذكر أن الكميات المزروعة من عباد الشمس أقل من إحتياجات السوق مما يجعل الشركة فى بعض الأحيان تلجأ لإستيراد الزيوت الخام وذلك يشكل عبئاً على الدولة في توفير العملة الصعبة.

وأشار إلى خطتهم الرامية للتوسع في الإنتاج وغزو الأسواق العربية والعالمية .

يذكر أن ميزة يارا أنها إحدى العلامات التجارية للشركة العربية السودانية للزيوت النباتية المحدودة التابعة للهيئة الاستثمار والإنماء الزراعي في السودان.

ع و