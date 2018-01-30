أمن الطيران بمطار الخرطوم الدولي يحبط محاولة تهريب سبيكتين من الذهب

الخرطوم 30-1-2018م(سونا) - تمكنت الإدارة العامة لأمن الطيران بمطار الخرطوم الدولي من إحباط محاولة تهريب سبيكتين من الذهب مخبأتين داخل معجون فول سودانى( دكوة ) وعلبة كريم ترطيب الجسم بحوزة سيدتين سودانيتين في طريقهما للهند عبر الخطوط الإثيوبية صباح اليوم .

وتم إحباط المحاولة بواسطة ضابط أمن الطيران الأستاذة سهام بشرى عباس وباشرت الجهات المسؤولة الإجراءات المعمول بها وفقا للقانون .

وأشاد الأستاذ عصام الدين أحمد محمد طاهر بالعاملين بأمن الطيران ويقظتهم وحرصهم على الحفاظ على ثروات البلاد وحماية إقتصادها القومي .

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