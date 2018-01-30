الساعة الآن اليوم آخر تحديث 05:03:00 PM

أخبار محلية - اقتصادية

أمن الطيران بمطار الخرطوم الدولي يحبط محاولة تهريب سبيكتين من الذهب

التاريخ : 30-01-2018 - 12:22:00 مساءً
الخرطوم 30-1-2018م(سونا) - تمكنت الإدارة العامة لأمن الطيران بمطار الخرطوم الدولي من إحباط محاولة تهريب سبيكتين من الذهب مخبأتين داخل معجون فول سودانى( دكوة ) وعلبة كريم ترطيب الجسم بحوزة سيدتين سودانيتين في طريقهما للهند عبر الخطوط الإثيوبية صباح اليوم .
وتم إحباط المحاولة بواسطة ضابط أمن الطيران الأستاذة سهام بشرى عباس وباشرت الجهات المسؤولة الإجراءات المعمول بها وفقا للقانون .
وأشاد الأستاذ عصام الدين أحمد محمد طاهر بالعاملين بأمن الطيران ويقظتهم وحرصهم على الحفاظ على ثروات البلاد وحماية إقتصادها القومي .
ع و
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء