الحكومة تجدِّد حرصها والتزامها بتحقيق السلام في المنطقتين ودارفور عبر التفاوض

الخرطوم 30-1-2018م ( سونا) - جدد مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود حامد رئيس وفد الحكومة فى المفاوضات حول المنطقتين ودارفور ، حرص الحكومة والتزامها بتحقيق السلام في المنطقتين ودارفور عبر التفاوض من خلال الجولة القادمة.

وبحث لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم القائم بأعمال السفارة الأميركية بالسودان استيفن كوتسيس سير العملية بدارفور والمنطقتين وترتيبات جولة المفاوضات المقبلة بأديس أبابا.

وأكد القائم بالأعمال الأمريكي دعم بلاده لجهود السلام في المنطقتين ودارفور، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار مواصلة التشاور في هذا الصدد.

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