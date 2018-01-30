رئيس الجمهورية يعود الي البلاد

الخرطوم 30-1-2018م(سونا)-عاد الي البلاد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والوفد المرافق لسيادته اليوم قادما من أديس أبابا بعد مشاركته في القمة الأفريقية العادية الثلاثين للاتحاد الافريقي .

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة .

وقال البروفيسور ابراهيم غندور وزير الخارجية في تصريح صحفي بمطار الخرطوم إن القمة ناقشت موضوعات مهمة علي رأسها إعادة هيكلة الاتحاد الافريقي في جلسة مغلقة كما تم إنتخاب السيد بول كيقامي رئيس جمهورية رواندا كرئيس جديد للاتحاد الافريقي .

وأضاف بأن القمة نظرت في عدد من التقارير المالية والسياسية والامنية كما نظرت في عدد من الترشيحات الافريقية لعدد من المواقع الدولية مشيرا الي أن رئيس الجمهورية شارك بفعالية في كل الجلسات .

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