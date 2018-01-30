غندور : رئيس الجمهورية التقي بديسالين وفرماجو علي هامش القمة الافريقية

الخرطوم 30-1-2018م(سونا)-قال البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية إن رئيس الجمهورية التقي علي هامش القمة الافريقية العادية الثلاثين للاتحاد الافريقي برئيس الوزراء الاثيوبي .

وقال غندور فى تصريحات صحفية أدلى بها بمطار الخرطوم اليوم إن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وما نتج عن زيارة وزير خارجية اثيوبيا مؤخرا الي السودان كما تمت مناقشة العلاقات الثنائية والسياسية والإجتماعية والأمنية .

وأضاف غندور أن اللقاء ناقش مشروع إقامة المجموعة الاقتصادية لدي دول القرن الافريقي التي تضم خمسة دول هي السودان وأثيوبيا وأريتريا والصومال و جيبوتي وقد تم توجيه وزيري خارجية البلدين بالاسراع في تنفيذ المشروع .

وأبان بأن رئيس الجمهورية في لقاءاته السابقة قد طرح لوائح هذا المشروع لرؤساء الدول الخمسة كما تم توجيه وزراء خارجية البلدين برعاية هذا المشروع .

واوضح وزير الخارجية أن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير التقي بالرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتم توجيه وزيري الخارجية البلدين بعقد إجتماعات وتكوين لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية مبينا بأنهما إتفقا علي أن ينعقد الاجتماع في الخرطوم في الاسبوع الاخير من شهر فبراير المقبل ومراجعة كل الاتفاقيات التي تمت والنظر في ما تم تنفيذه كما ناقشا حول مجموعة الكيان الاقتصادي للقرن الافريقي .

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