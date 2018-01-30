تشريعي سنار يُجيز تقرير أداء الزراعة والثروة الحيوانية للربع الرابع من العام الماضي



سنجة. 30-1-2018م ( سونا) - أجاز مجلس ولاية سنار التشريعي في جلسته اليوم برئاسة د. شرف الدين هجو المهدي رئيس المجلس، تقرير أداء وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري للربع الرابع للعام2017م.

وأوضح الأستاذ أزهري خلف الله عبد الرحمن وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري أن نجاح موسم الحصاد جاء نتيجة لتضافر جهود الجهات المشاركة في العملية الإنتاجية، مبيناً أن المحاصيل الرئيسية مثل الذرة والسمسم حققت إنتاجا عاليا، مشيرا إلى الجهد المبذول من الجهات المختصة والمنتجين.

وأضاف السيد الوزير أن ملامح الأداء تمثلت في تحقيق الأمن الغذائي والاستغلال الأمثل للموارد بجانب التوسع في برنامج التقانات الحديثة والاهتمام بصحة الحيوان، مشيرا إلى أهم الأنشطة في الربع المنفذ تمثلت في القطاعين المطري والمروي ووقاية النباتات والمراعي والعلف، معلنا أن الاداء العام بلغ نسبة 104 %

فيما ثمن أعضاء المجلس جهود الوزارة المبذولة في مكافحة الآفات وتوطين التقاوي المحسنة.

وتطرق الأعضاء في نقاشهم إلى الاهتمام بالمسارات ووضع الضوابط لها وطالبوا بمكافحة البودا التي إنتشرت في الموسم الماضي وذلك من أجل زيادة انتاج الذرة، داعين لتفعيل وزيادة مساحات الري المروي لمعالجة شح الأمطار في بعض مناطق الولاية كما نادى الأعضاء في مداخلاتهم بالاهتمام بصيانة التربة لزيادة الإنتاج مع زيادة الاهتمام بالقطاع البستاني.

س ص/ع و