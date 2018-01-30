ولاية الخرطوم تكشف عن مشروع قانون للجودة

الخرطوم 30-1-2018(سونا)- كشف الأستاذ موسى عبد الله مدير الادارة العامة للتطوير الاداري بولاية الخرطوم عن مشروع قانون للجودة لولاية الخرطوم، لافتا إلى أنه تم إيداعه لدى مجلس الوزراء توطئة لرفعه للمجلس التشريعي لإجازته.

وأشار موسى لدى حديثه بورشة ثقافة الجودة التي نظمتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم بالتعاون مع إدارة التدريب العاملين بالمجلس اليوم برعاية الأمين العام للمجلس، أشار إلى أن ولاية الخرطوم بهذا القانون تصبح اول ولاية تصدر قانونا للجودة مؤكدا انه جاء من أجل اصلاح العمل في الولاية.

من جهته أكد الأستاذ أحمد عبد الكريم رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي بالمجلس أن الورشة تأتي في إطار برنامج إصلاح الدولة للوصول للحكومة الذكية في العام 2020 مشيرا إلى أهمية بناء ثقافة الجودة والتعريف بقيمتها، متطلعا لأن تصير ثقافة الجودة منهجا يدرس لتعميم الفائدة، مناديا العاملين بالمجلس بخوض معركة الجودة باعتباره الجهة التي تراقب الجودة.

من جهته قال الدكتور التوم حسن البطري خبير الإصلاح الإداري والجودة إن برنامج إصلاح الدولة شارف عامه الأول مشيرا إلى ظهور أثره في تطور الخدمة المدنية، كاشفا عن سير برنامج تبسيط الإجراءات وبرنامج ترتيب الوظائف وانطلاقهم الشهر المقبل.

و أكد أن إعمال مبدأ الجودة يعمل على إصلاح الخدمة المدنية وينقلها لمصاف الرقي والتقدم مؤكدا مساندته لإدارة التطوير بتشريعي الخرطوم، مشيرا إلى أن برنامج ربط التدريب بالترقي المقترح سيعالج مشاكل الخدمة المدنية التي يعاني منها الموظف حتى يتحقق الرضا الوظيفي.