أكثر من سبعة ملايين دولار تكلفة المرحلة الثانية لمشروع سبل كسب العيش المستدام بشرق السودان

الخرطوم 30-1-2018م (سونا) - إنعقد الإجتماع الأول للمجلس الإستشاري الإتحادي لمشروع سبل كسب العيش المستدام بشرق السودان برئاسة الأستاذ عمر هجام مدير إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية ورئيس المجلس.

وناقش الاجتماع المرحلة الثانية للمشروع التى بلغت تكلفة تمويلها 7,1ملايين دولار منها حكومة السودان ما يعادل 2,7 مليون دولار والبنك الدولي 4,4 ملايين دولار حيث جاءت المرحلة الثانية للمشروع نتاج لنجاح المرحلة الاولى التى نفذت خلال الفترة من 2014-2016م بمبلغ 6 ملايين دولار من البنك الدولي.

ودعا الأستاذ عمر هجام مدير إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية ورئيس المجلس الاستشاري لمشروع سبل كسب العيش المستدام بشرق السودان لتطوير الشراكة وخلق الشراكات ودخول شركاء آخرين من أجل استدامة المشروع بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والمنظمات العاملة معها.

وأضاف هجام إن المشروع في المرحلة الأولى إستهدف 6 مجتمعات من النازحين والمجتمعات المستضيفة، ويهدف إلى تمكين المجتمعات من التخطيط وتنفيذ إحتياجاتها مما يمكنها من الاعتماد على نفسها بالإضافة لإستفادة السلطات المحلية من بناء قدراتها والنتائج التي تحققت في هذه المرحلة أكثر من 100 % وبسبب ذلك أتت المرحلة الثانية التي تغطي 10 مجتمعات في 3 محليات بولاية كسلا.

ويستهدف المشروع في المرحلة الثانية بناء قدرات هذه المجتمعات وسلطات المحلية في إدارة الموارد وتعزيز التعايش السلمي ومحاربة الفقر .

وتناول المجلس الاستشاري للمشروع والذي يعد بمثابة لجنة التسيير ، في إجتماعه إقرار الخطة للعام 2018م وإجازة الميزانية وموجهات الشراكات ودليل تنفيذ المشروع في المرحلة الثانية حيث يستهدف المشروع أيضا تمويل 1500 أسرة للمشروعات الصغيرة .

في ذات السياق ناقش المجلس الاستشاري مشروع بناء السلام والتنمية الذي إنتهت فترته عام 2017م نتاج النجاحات التي حققها مشروع بناء السلام وحاجة المجتمعات له، حيث رأت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى الاتفاق مع البنك الدولي على أن تحافظ على الحد الادنى من العاملين به وأصول المشروع بهدف إستقطاب الموارد له من المانحين للمرحلة القادمة .

س ص/ع و