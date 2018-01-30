كاشا يستقبل حاكم ولاية شمال أعالي النيل بدولة جنوب السودان

كوستي 30-1-2018م ( سونا) - إستقبل والي النيل الأبيض دكتور عبدالحميد موسي كاشا عند مدخل مدينة ربك ظهر اليوم وفدا من ولاية شمال أعالي النيل بدولة جنوب السودان برئاسة حاكم شمال أعالي النيل دينق اكوي كاك يرافقه مديرو الشرطة والجيش والأمن والقيادات التنفيذية والتشريعية بشمال أعالي النيل ، بحضور الأستاذ إسماعيل نواي السيد رئيس المجلس التشريعي بالولاية وعدد من أعضاء حكومة الولاية . وفور وصول الوفد عقد إجتماع للجنة الأمن المشتركة بين الطرفين .

وناقش الإجتماع الأوضاع الأمنية علي الشريط الحدودي مع دولة الجنوب وتفعيل الإتفاقيات الموقعة بين الولايتين .

وقال والي النيل الأبيض دكتور عبد الحميد موسي كاشا إن الزيارة تأتي تأكيدا لأزلية العلاقة بين الشعبين وتهدف الي تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على علاقات حسن الجوار والدبلوماسية الشعبية في تعزيز السلام والتعايش السلمي وتسهيل حركة الرعاة والمزارعين بين ولايتي النيل الأبيض وشمال أعالي النيل .

من جانبه أعرب حاكم شمال أعالي النيل دينق اكوي كاك عن شكره لحكومة السودان ممثلة في حكومة النيل الأبيض علي إستضافتهم لللاجئين الجنوبيين وتوفير الأمن والاستقرار والحماية لهم ، مؤكدا حرصهم علي المحافظة علي علاقات حسن الجوار .

وقال إن الزيارة تجئ ردا علي زيارات سابقة لحكومة النيل الأبيض وتهدف لتقييم تنفيذ الاتفاقيات الإطارية الموقعة بين الولايتين وتفعيلها تعزيزا للعلاقات بين الشعبين الشقييقين.

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