النائب الأول يطلع على نتائج زيارة وزير العدل للنيل الأبيض والبحر الأحمر



الخرطوم - 30-1-2018م (سونا)- إطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح على نتائج زيارة وزير العدل لكل من ولايتي النيل الأبيض والبحر الأحمر وسير العمل في وزارة العدل .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء مولانا إدريس إبراهيم جميل وزير العدل الذي أوضح في تصريحات صحافية أن اللقاء تطرق إلى قضايا توفير السكن للمستشارين القانونيين بالتنسيق مع حكومات الولايات .

وأبان أنه وضع خلال زيارته لولاية النيل الأبيض حجر الأساس لمساكن المستشارين بالولاية وذلك لتهيئة البيئة لهم لممارسة عملهم في تقديم العون القانوني وإرساء الشفافية والنزاهة وبسط العدل .

وأضاف أن الإدارات القانونية بالولايات تخدم الأجهزة الحكومية من خلال إسداء النصح القانوني والعون القانوني ومراجعة العقود وتوثيقها فضلا عن خدمتها في تقديم العون القانوني لكل المواطنين .

وأضاف وزير العدل أنه تم تدشين مباني الإدارة القانونية في بورتسودان ووضع حجر الأساس لمساكن المستشارين مبينا أن وزارته بصدد إنشاء مكاتب قانونية في بعض المحليات الأساسية في كل ولاية وذلك لتوفير العدالة في هذه المحليات .

وقال جميل إن اللقاء تناول أيضا ضرورة تقديم العون القانوني للسودانيين بالخارج من خلال إبتعاث مسؤولين من وزارة العدل للوقوف على أوضاعهم.

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