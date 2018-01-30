تحت شعار: (التنمية المستدامة للنظم الزراعية والغذائية) الخرطوم تستضيف المؤتمر الإقليمي لإفريقيا في فبراير المقبل



الخرطوم 30-1-2018م( سونا) - تستضيف الخرطوم في الفترة من 19-23 فبراير القادم المؤتمر الإقليمي لإفريقيا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في دورته الثلاثين تحت شعار

(التنمية المستدامة للنظم الزراعية والغذائية في إفريقيا) بمشاركة 54 وزيرا وذلك من أجل تحسين وسائل الإنتاج وخلق فرص عمل لائقة وجاذبة.

وفي هذا المنحى نظمت وزارة الزراعة والغابات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عدة إجتماعات تحضيرية برئاسة وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات الصادق فضل الله صباح الخير ووزير التعاون الدولي والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وممثل الساحل السوداني ورؤساء المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة.

وقال وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله إن السودان يحظى بمناخ يؤهله للاكتفاء الذاتي والتصدير وإعطاء الأولوية لدول إفريقيا، وقد أبرزت الدولة حزمة من السياسات للعمل على محاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي تمثلت في الشراكات الإستراتيجية والتعاقدية لرفع كفاءة الإنتاج بالتقانات الحديثة.

وأشار الصادق إلى أن توقيت المؤتمر يوائم مبادرة الرئيس للأمن الغذائي لتحقيق الأجندة 20-30 لمحاربة الفقر والقضاء على الجوع وأن الاجتماع سانحة لدعم الجهود لتحقيق التكامل الإقليمي بين دول إفريقيا من خلال تشجيع تبادل المعرفة والتكنلوجيا والاستثمار.

من جانبه أبان الممثل المقيم للفاو بابا غانا في تصريحات صحفية أن هنالك ممثلين لكل منظمات المجتمع المدني من الدولة الافريقية يشاكون في هذه الاجتماعات ليتم مناقشة ما تم التوصل اليه في الاجتماع الماضي لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو لإفريقيا وتجئ هذه الاجتماعات أيضا لوضع الرؤية والأفكار للخروج بتوصيات ترفع للاجتماع المقبل الذي سينعقد في فبرايل المقبل بالخرطوم والذي من المتوقع فيه حضور 54 وزيراً على المستوى الوزاري وسيتم تقديم الدعم الفني، معبرا عن توقعاته أن تصل هذه الاجتماعات إلى النتائج والتوصيات المرجوة.

من جانبه أكد د. عبد المجيد محمد يحي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الساحل السوداني على أهمية هذا المؤتمر التشاوري للمنظمات العاملة في المجال الزراعي للخروج بالتوصيات والرؤى التي تفيد الفاو في مؤتمرها الثلاثين حول إفريقيا وأن منظمة ساحل السودان وقع عليها الاختيار من الفاو والمنظمات الإفريقية لكي تقوم باستضافة هذا المؤتمر، مبينا أن المؤتمر سيناقش قضايا الغذاء والتغذية وتوظيف الشباب والتحديات التي تواجه الزراعة والسياسات الرعوية والتنمية المستدامة والقضاء على الجوع مبينا أن كل هذه المحاور تمثل نقطة تعاون مهمة لمنظمات المجتمع المدني في السودان والمنظمات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا.

س ص