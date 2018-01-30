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أخبار محلية - سياسية

وزير الشباب بجنوب دارفور يلتقي وفد من المبادرة الشعبية لنهضة منطقة ام جناح بمحلية عد الفرسان

التاريخ : 30-01-2018 - 02:41:00 مساءً

نيالا 30-1-2018م (سونا)- التقي وزير الشباب والرياضه بولاية جنوب دارفور دكتور أحمد جاه الدين خميس بوفد من المبادرة الشعبية لنهضة ام جناح وشباب المنطقة برئاسة الدكتور الهادي محمد عبدالرحيم الذي قدم تنويرا للوزير حول مشروع النهضة والجهود التي قام بها الشباب في الإعداد لدورة السلام والنهضة التي تنطلق فعالياتها يوم الخميس المقبل بمشاركة ستة عشر من الفرق الرياضية برعاية وتشريف وزير الشباب والرياضة .
من جانبه أبدي الوزير إعجابه بالمبادرة الشعبية التي اطلقها أهل وشباب أم جناح مؤكدا رعايته للدورة الرياضية وتقديم كأس البطولة بإسم وزير الشباب والرياضة علاوة علي وقوفه ودعمه لكافة مشروعات النهضة التي يقودها الشباب .
وقال جاه الدين إن المبادرة التي أطلقها أهل أم جناح كفيلة بتعميمها لكافة المناطق بالولاية لتكامل الدور الرسمي والشعبي في القضايا المختلفة.
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