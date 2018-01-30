وزير المالية بالنيل الأزرق يكشف أمام المجلس التشريعي ترتيبات محاربة الغلاء

الدمازين 30-1-2018م (سونا ) - استدعى المجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق في اجتماعه اليوم برئاسة الأستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس، وزير المالية والاقتصاد والتنمية البشرية دكتور آدم محمد الأمين للرد على المسألة المستعجلة المقدمة من العضو إحسان احمد البشير حول تردي الوضع الاقتصادي المتعلق بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأوضح وزير المالية أمام المجلس أن الوزارة اتخذت عددا من التدابير للحد من ارتفاع الأسعار للسلع الضرورية وتقديمها للمواطن بأسعار أقل بجانب محاربة الوسطاء والسماسرة وعمليات حتكار وتخزين السلع بالإضافة إلى تنشيط الجمعيات التعاونية في مواقع العمل بالمؤسسات الحكومية والأحياء.

وأضاف أن وزارته فتحت (90) نافذة للبيع المخفض لسلعة السكر لمختلف محليات الولاية.

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