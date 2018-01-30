الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:17:00 PM

أخبار محلية - سياسية

حسبو يطلع على سير تنفيذ مشروعات الطرق وخطوط السكة حديد بولايات دارفور

التاريخ : 30-01-2018 - 02:52:00 مساءً
الخرطوم 30-1-2018م (سونا) - اطلع نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن على سير تنفيذ مشروعات الطرق وخطوط السكة حديد بولايات دارفور.
ووجه سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وزير النقل والطرق والجسور مهندس مكاوي محمد العوض بإكمال طريق (النهود- غبيش- أم كارنكا- الضعين- نيالا) خلال العام 2018م.
وأوضح وزير النقل في تصريحات صحافية أن الطريق من ضمن الطرق المدرجة في موازنة العام 2018م وتأتي أهميته لربطه مناطق ذات إنتاج عالٍ في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية.
وأشار مكاوي إلى توقيع اتفاق خط سكة حديد سنار، كوستي، الأبيض، الذي سيمتد إلى عرديبا وبابنوسة وتسعى الوزارة إلى مد خط سكة حديد من نيالا إلى الجنينة.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء