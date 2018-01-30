حسبو يطلع على سير تنفيذ مشروعات الطرق وخطوط السكة حديد بولايات دارفور

الخرطوم 30-1-2018م (سونا) - اطلع نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن على سير تنفيذ مشروعات الطرق وخطوط السكة حديد بولايات دارفور.

ووجه سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم وزير النقل والطرق والجسور مهندس مكاوي محمد العوض بإكمال طريق (النهود- غبيش- أم كارنكا- الضعين- نيالا) خلال العام 2018م.

وأوضح وزير النقل في تصريحات صحافية أن الطريق من ضمن الطرق المدرجة في موازنة العام 2018م وتأتي أهميته لربطه مناطق ذات إنتاج عالٍ في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية.

وأشار مكاوي إلى توقيع اتفاق خط سكة حديد سنار، كوستي، الأبيض، الذي سيمتد إلى عرديبا وبابنوسة وتسعى الوزارة إلى مد خط سكة حديد من نيالا إلى الجنينة.