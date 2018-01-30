قبيلة الفور بمحلية مدني تعلن دعمها لبرنامج جمع السلاح غير المرخص

مدني 30-1-2018م (سونا) - أشاد اللواء الركن النعيم خضر مرسال معتمد محلية ود مدني الكبرى بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به الإدارات الأهلية في تحقيق السلم والأمن وتقوية قواعد الحكم المحلي بالبلاد ، جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم الشرتاي محمد خير الله هارون شرتاي قبيلة الفور بولاية الجزيرة وعدد من أعيان قبيلة الفور بالمحلية.

وأوضح الشرتاي محمد خير الدور الذي تقوم به الإدارة الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي بولايات دارفور معلناً دعم كل أبناء الفور لبرنامج حكومة الأمل والتحدي وخطط المحلية الرامية لترقية الخدمات.

من جانبه أكد المعتمد أن الحكومة تعمل علي تعزيز إيجابيات الإدارة الأهلية والاستفادة منها في تقوية الوحدة الوطنية خاصة وأن الإدارة الأهلية كان لها دور بارز في تاريخ السودان القديم والحديث.

هذا وقد أعلنت قيادات قبيلة الفور بولاية الجزيرة وقوفهم خلف برنامج الدولة الرامي لجمع السلاح غير المرخص وتحقيق السلام والأمن والوقوف بقوة مع مشروعات التنمية والإعمار بالولاية.

