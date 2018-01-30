وزير الدولة للاستثمار يفتتح ملتقى رجال الأعمال السوداني الكيني الثاني

الخرطوم 30-1-2018م (سونا) - افتتح أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار صباح اليوم بفندق أيوا بالخرطوم ملتقى رجال الأعمال الثاني السوداني الكيني بحضور السفير الكيني في السودان السيد ارون سوقي وسفير السودان في كينيا السيد الصادق عبد الله الياس.

شارك في الملتقى عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك والوزارات في البلدين ويهدف إلى تطوير التجارة وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وعلى هامش الملتقى التقى وزير الدولة للاستثمار بعدد من أعضاء الوفد الكيني وعدد من البنوك التجارية كما التقى بمسئولين في وزارتي الخارجية والاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء الوفد الكيني شارك في فعاليات معرض الخرطوم الدولي الذي اختتمت فعالياته مساء أمس.

وسيقوم عدد من أعضاء الوفد يضم ممثلي 15 شركة بزيارة للمنطقة الحرة في بورتسودان وسيلتقي بعدد من المسئولين في حكومة ولاية البحر الاحمر وذلك بهدف بحث فرص الاستفادة من إمكانيات المنطقة.

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