سفير السودان الجديد لدى سيريلانكا يقدم اوراق اعتماده

الخرطوم 30-1-2018م (سونا)- قدم السفير سراج الدين حامد، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس السيرلانكي ميتربالا سيرسينا، سفيرا فوق .العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى سيرلانكا مقيما بنيودلهي.

ونقل السيد السفير تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لنظيره الرئيس السيرلانكي وتمنياته له بموفور والصحة والعافية وللشعب السيرلانكي باضطراد الرفعة والأمن والتقدم، معرباً عن عزمه العمل علي تمتين وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه أكد الرئيس ميتربالا حرص حكومته علي تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع السودان في مختلف المجالات.

كما عبر سعادته عن تحياته وتقديره لفخامة الرئيس البشير وتمنياته بالخير والتقدم للشعب السوداني الشقيق.

