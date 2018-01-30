وكيل الخارجية يقدم تنويراً للسفراء الأفارقة

لخرطوم 30-1-2018م (سونا)-قدم وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم، صباح اليوم، بمقر وزارة الخارجية، تنويراً لسفراء الدول الافريقية المعتمدين لدى الخرطوم بشأن إستضافة السودان للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) رقم 30 والمقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة من 19 - 23 فبراير 2018م.

كما تحدث في اللقاء الدكتور بدرالدين الشيخ، وكيل وزارة الزراعة و الدكتور باباغانا أحمدو ، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية و الزراعة بالخرطوم.

و تناول المتحدثون أهمية المؤتمر بالنسبة للقارة الافريقية ،كونه يمثل حدثاً إقليمياً يستهدف خدمة مصالح شعوب ودول القارة ، وحث الدول الافريقية على ضرورة المشاركة والتمثيل بمستويات رفيعة.

وتم بنهاية اللقاء تسليم السادة السفراء الأفارقة الدعوات الرسمية لحكومات دولهم .

هذا وسيشرف المؤتمر السادة وزراء الزراعة بالدول الإفريقية والسيد المدير العام لمنظمة الفاو.

