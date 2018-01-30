رئيس الجمهورية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

الخرطوم 30-1-2018م (سونا) - قال البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية إن رئيس الجمهورية عقد عددا من اللقاءات على هامش القمة الإفريقية ومن أهمها لقاؤه بالامين العام للامم المتحدة والذي أشاد بالسلام الذي تحقق في السودان وخاصة في دارفور بالإضافة إلى الاستعداد بإكمال السلام في المنطقتين وكذلك ما يقوم به السودان من إيواء للاجئين من دولة جنوب السودان بجانب اشادته بدور السودان في عملية السلام في دولة جنوب السودان وفي المنطقة وفي العلاقات السودانية المصرية والعلاقات الاثيوبية المصرية والسلام في إفريقيا الوسطى.

وقال غندور إن رئيس الجمهورية قدم تقريرا مفصلا حول ما يجري في السودان وما قام به السودان من حوار وطني.

وأكد وزير الخارجية أنه في إطار اللقاءات الثنائية على هامش القمة الإفريقية الثلاثون للاتحاد الإفريقي وقع مع وزيرة خارجية غانا اتفاقية تكوين اللجنة السياسة المشتركة وستجتمع خلال الاشهر الثلاثة المقبلة بالخرطوم، مشيرا إلى أنه وقع مع جمهورية استونيا الصاعدة في أوربا والتي كانت ترأس المكتب التنفيذي للاتحاد الأوربي، اتفاقية التعاون الدبلوماسي.

وأبان غندور أنه اجتمع بوزراء خارجية دول الإيقاد في المكتب التنفيذي مع شركاء وأصدقاء الإيقاد لمناقشة عملية السلام في دولة جنوب السودان وتم الاتفاق على عقد الجولة الثانية الخاصة بالمشاركة السياسية بين الفرقاء في الجنوب وتم النظر في ما تم حتى الآن تنفيذه من وقف إطلاق النار ووقف العدائيات بين الحكومة و الحركات الحاملة للسلاح.