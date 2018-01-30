انطلاقة الدورة التدريبية للإعلام الاقتصادي بأكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية

الخرطوم 30-1-2018م (سونا) - قال الأستاذ مجدي حسن ياسين وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن الإعلام الاقتصادي أهم فروع الإعلام باعتباره يقوم بنقل وتحليل وتفسير التغيرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع.

وأضاف وزير الدولة بالمالية لدى مخاطبته الدورة التدريبة في مجال الإعلام الاقتصادي، التي تنظمها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتعاون مع أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بمقرها اليوم، أن الإعلام يؤدي دورا رئيسيا في تقدم الاقتصاد العالمي وهذا ما يحقق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية تقديم المعلومات الاقتصادية لوسائل الإعلام لتقديمها بصورة بسيطة للقارئ من خلال أسس علمية سليمة.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة تتطلع للارتقاء بالإعلام الاقتصادي بالبلاد لخلق إعلام اقتصادي محايد مبني على معرفة للحقائق والتقارير بجانب أهميته في تبصير القارئ بالأهداف الكلية للاقتصاد القومي.

من جانبه أكد الدكتور عبد المنعم محمد الطيب مدير أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية أن الدورة التدريبية ترتكز على برنامج متخصص للإعلام الاقتصادي لتوحيد الرؤى حول الاقتصاد السوداني لافتا الانتباه إلى أن الدورة تهدف إلى مواصلة الأكاديمية في تقديم برامجها المتخصصة.

إلى ذلك قدم نقيب الصحفيين السودانيين الأستاذ الصادق الرزيقي تنويرا للصحفيين المشاركين في الدورة حول الضوابط الصحفية، مشيرا إلى أهمية التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع دون تغليب من خلال السعي للوصول إلى الحقيقة الإخبارية في صحتها أو دقتها.

وشدد على التعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات وما تنطوي عليه من قيم وخصوصيات وأهمية الاعتراف بالخطأ فور وقوعه والمبادرة إلى تصحيحه وتفادي تكراره.