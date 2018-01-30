إبراهيم محمود يطلع على ترتيبات قيام مهرجان الصداقة مع الشعوب

الخرطوم 30-1-2018 2018م م( سونا) - اطلع مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود علي ترتيبات قيام مهرجان الصداقة مع الشعوب الذي ينظمه مجلس الصداقة الشعبية العالمية في الفترة من 5 -10 فبراير المقبل بالحديقة الدولية.

وأوضح المهندس عبد المنعم السني الامين العام للمجلس في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم مساعد رئيس الجمهورية ان المهرجان ياتي برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح وبمشاركة 86 دولة بجانب الولايات وعدد من المؤسسات الرسمية والشعبية التي تعكس السودان ارض الحضارة.

وقال إن الهدف من المهرجان هو عكس حقيقة أن السودان بلد امن ومستقر وذو حضارة تاريخية عريقة.

ولفت السني إلى أن ختام المهرجان سيشهد كرنفالا للمشي يبدأ من كوبري أم درمان وحتى المتحف القومي بمشاركة 10 آلاف من الأجانب المقيمين بالبلاد.