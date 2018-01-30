أرور :مؤتمر الثروة الحيوانية القومي يطرح افكارا لتحقيق الأمن الغذائي ونهضة الاقتصاد



الخرطوم 30-01-2018م (سونا) - أكد بشارة جمعة ارور وزير الثروة الحيوانية ان المؤتمر القومي للثروة الحيوانية المزمع عقده في 17 و 18 فبراير المقبل يطرح روئ وافكارا جديدة للاستفادة من الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي وازدهار ونهضة الاقتصاد الوطني.



وقال في المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بالوزارة حول المؤتمر القومي للثروة الحيوانية، قال إن الاستفادة من الثروة الحيوانية ياتي بالعزيمة والارادة والرغبة والجدية وتغيير النمطية ومواكبة العالمية وتطوير الشراكات مع المنتجين والمربين والقطاع الخاص والخبراء والمختصين والمستثمرين، والاستفادة من الاستزراع السمكي في البحر الأحمر.



واوضح الوزير أهمية ان تصدر الثروة الحيوانية بشكل منتج كلحوم وجلود مصنعة للاستفادة من القيمة المضافة.



وقال ان المؤتمر والذي يأتي برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي وتشريف وزير الثروة الحيوانية يشارك فيه خبراء ومختصون من الدول الافريقية والعربية والمنظمات الاقليمية والدولية، وتقدم فيه عدد من اوراق العمل في مجال تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ومعرض مصاحب تعرض فيه منتجات الثروة الحيوانية.



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