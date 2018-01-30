الجاز يؤكد أهمية تسريع وتسهيل إجراءات المستثمرين بدول البركس وتركيا

الخرطوم 30-1-2018م(سونا) اكد د. عوض الجاز نائب رئيس اللجنة العليا للاشراف على ملف العلاقات مع دول البركس أهمية تسهيل إجراءات المعاملات المتعلقة بالمستثمرين من دول البركس ( الصين ، الهند ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، البرازيل ) ودولة تركيا وتفعيل الاجراءات الادارية بتسريع الاجراءات .

وقال د. الجاز خلال ترؤسه أجتماع لجنة تسهيل وتسريع المعاملات مع دول البركس وتركيا بحضور عدد من ممثلى الوزارت المعنية أن المطلوب هو تسهيل الاجراءات للقادمين من تلك الدول من مستثمرين وتجار وموردين وسياح. وقال ان القصد هو أن يساعد المندوب من الوزارة فى تفعيل وتسريع الاجراءات فى معاملات تلك الدول بحكم علاقاته فى المؤسسة ووضع نظام لتسريع الاجراءات وان يعين وزارته فى اداء الواجبات واضاف أن ذلك يؤسس نموذجا لتلك الدول ثم الانطلاق للآخرين.

الى ذلك بحث الاجتماع خطة العمل خلال الفترة المقبلة ودور مفوضي الوزارات المعنية في تسهيل الاعمال المتصلة بدول البركس وتركيا وآليات العمل وتفعيل الاجراءات الإدارية بالعمل على نظام النافذه الواحدة .

الى ذلك قدم ممثلو الوزارات مقترحاتهم فيما يتصل بمجال عمل وزارتهم وما يمكن تقديمه في تفعيل العمل وتبسيط الاجراءات .

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