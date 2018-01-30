انعقاد الاجتماع التحضيري الأول لحاضنة مشروعات المغتربين



الخرطوم فى 30/1/2018 (سونا)

انعقد اليوم بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الاجتماع التحضيري الأول لحاضنة مشروعات المغتربين بحضور وزارة الاستثمار الاتحادية و مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم ومجموعة شركات المهاجر للاستثمار وعدد من الخبراء في المجال وعدد مقدر من المغتربين .

وأبان الدكتور حسن بابكر أحمد مدير إدارة الاستثمار وخدمات المغتربين بجهاز المغتربين ان الاجتماع يعتبر بمثابة الدخول المباشر في المربع العملي لتنفيذ الحاضنة في مجالات الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعات الأخرى، مبينا أن الجهاز ممثلا في إدارته قد بدأ فعليا في رعاية هذه المشروعات ،

كما قدم بابكر خلال الاجتماع تنويرا ضافيا حول مشروع الحاضنة وأهدافه الرامية إلى تحقيق الرعاية المتكاملة لمشروعات رواد الأعمال من السودانيين العاملين بالخارج بما يحقق الزيادة في الدخل القومي وزيادة فرص نجاح مشروعات المغتربين وإعادة الثقة لديهم للاستثمار في السودان وتعزيز فرص إدماج الاقتصاد المهاجر في الاقتصاد القومي .

من جانبه دعا الدكتور أحمد عثمان مفوض مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم إلى المسارعة في انتخاب المشروعات وتنفيذها بأسرع ما يمكن وفق خارطة طريق توضح مطلوبات التنفيذ والسبل الكفيلة بتحقيق النتائج الإيجابية لها بأقصر الطرق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المغتربين الآن يعيشون أوضاعا استثنائية في ظل تزايد وتيرة العودة القسرية إلى الوطن والتي اوجبتها متغيرات سوق العمل الخارجية وخاصة في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص .

وقد خلص الاجتماع إلى تكوين لجنة مشتركة تعكف على تصنيف المشروعات النموذجية لبداية الحاضنة بالإضافة إلى رسم خارطة طريق بمطلوبات تنفيذ الحاضنة.

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