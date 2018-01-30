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أخبار محلية - اقتصادية

هيئة الأبحاث الجيولوجية تتسلم توصيات الملتقى التنسيقي للمكاتب الولائية

التاريخ : 30-01-2018 - 05:25:00 مساءً
الخرطوم 30-01-2018م (سونا) - في ختام حفل حصاد العام 2017م للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية تسلم المدير العام للهيئة توصيات الملتقى التنسيقي للمكاتب الولائية المنعقد بولاية النيل الأزرق في شهر ديسمبر المنصرم والتى حثت علي إحكام وتفعيل التنسيق مع الجهات ذات الصلة بجانب الاهتمام بتدريب الجيولوجيين للأشراف على محطات رصد الزلازل بالولايات المختلفة.

وفي الاحتفال دعا وزير الدولة بالمعادن أوشيك محمد أحمد طاهر الى تطوير المنهج العلمي في البحث وجمع البيانات حول المربعات التي تحتاجها شركات التعدين للإستثمار في البلاد.

وحث أوشيك كبار الجيولوجيين لنقل التجارب والخبرات الى الجيولوجيين الشباب موضحا في حديثه أن هيئة الأبحاث الجيولوجية تعتبر العمود الفقري لوزارة المعادن لدعم عجلة الاقتصاد الوطني.

- ع ض ط ي
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