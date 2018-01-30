رئيس المجلس الوطني يشدد علي ضرورة وضع سياسات عملية لتعزيز مشروعات البحث العلمي

الخرطوم 31-1-2018 (سونا) - عقدت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني اجتماعا مشتركا الًيَوُمً برئاسة انتصار ابو ناجمة رئيس اللجنة مع وزارة التربية والتعليم والبحث وبحضور البروفيسور ابراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني وعدد من رؤساء اللجان وقيادات الوزارة ومدراء الجامعات.

وشدد رئيس المجلس الوطني على ضرورة وضع سياسات عملية وعلمية لتعزيز مشروعات البحث العلمي، داعيا لتقنين وضع الباحثين في المراكز، وتناول خلال حديثه علاقة البحوث العلمية بالقطاع الخاص وعمليات الإنتاج ، مطالبا الوزارة بالسعي لحشد الميزانيات لدعم البحوث العلمية وجميع القرارات في مجال البحث.

من جانبها اكدت البروفيسور سمية ابو كشوة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سعي الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص من اجل تطوير وتنمية مراكز البحوث، موضحة دور الوزارة في تمويل المشروعات الجماعية، كاشفة عن تمويل عدد من الدول الإقليمية لعدد من المشروعات البحثية.

واكدت انتصار ابو ناجمة رئيس اللجنة دعم اللجنة لوزارة التربية والتعليم العالي خاصة مراكز البحث العلمي، داعية لتشجيع البحوث التي تساعد على التراكم المعرفي.

من جانبهم طالب المشاركون بأهمية سن قانون يلزم الوزارات بتطبيق البحوث العلمية من اجل النهوض بالقطاعات وتوجيه مخرجات البحث العلمي لمصلحة الدولة والترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وأهمية وضع السياسات والمعايير لقياس مخرجات وفوائد البحث العلمي وتحديد مواصفات المنتجات السودانية وعرضها على العالم الخارجي، داعين لدعم وتمويل البحث العلمي وتوفير الخبراء في كافة المجالات وتهيئة مناخ الدراسة، وتشجيع البحوث في شتى المجالات وضرورة تذليل العقبات التي تواجه مراكز البحوث العلمية، وإنشاء مجلس للبحث العلمي للتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

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